Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором

Спортсмен подчеркнул, что в настоящий момент сложно представить, что они с ирландцем пожмут друг другу руки.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов (боец ММА) не исключает, что может помириться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он сказал в интервью "Матч ТВ".

Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю. Хабиб Нурмагомедов

Хабиб защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в октябре 2018 года. Он одержал победу над Макгрегором с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. После этого Хабиб начал массовую потасовку в зрительном зале.