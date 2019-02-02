Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором
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Спортсмен подчеркнул, что в настоящий момент сложно представить, что они с ирландцем пожмут друг другу руки.
Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов (боец ММА) не исключает, что может помириться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он сказал в интервью "Матч ТВ".
Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю.
Хабиб Нурмагомедов
Хабиб защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в октябре 2018 года. Он одержал победу над Макгрегором с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. После этого Хабиб начал массовую потасовку в зрительном зале.
Напомним, Хабиб стал чемпионом UFC в апреле 2018 года. Он победил американца Эла Яквинту. В активе тридцатилетнего спортсмена 27 боёв и столько же побед.