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Опубликовано 2 февраля 2019, 13:25

Хабиб Нурмагомедов не исключил примирения с Конором Макгрегором

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/John Locher

Фото: © AP Photo/John Locher

Спортсмен подчеркнул, что в настоящий момент сложно представить, что они с ирландцем пожмут друг другу руки.

Российский спортсмен Хабиб Нурмагомедов (боец ММА) не исключает, что может помириться с ирландцем Конором Макгрегором. Об этом он сказал в интервью "Матч ТВ".

Кто мы такие, чтобы не прощать людей. Сейчас тяжело представить, что мы с Конором сможем пожать друг другу руки, но я этого не исключаю.

Хабиб Нурмагомедов

Хабиб защитил пояс чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе в октябре 2018 года. Он одержал победу над Макгрегором с помощью удушающего приёма в четвёртом раунде. После этого Хабиб начал массовую потасовку в зрительном зале.

Напомним, Хабиб стал чемпионом UFC в апреле 2018 года. Он победил американца Эла Яквинту. В активе тридцатилетнего спортсмена 27 боёв и столько же побед.

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Сергей Сурепин
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