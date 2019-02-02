Самодельную бомбу нашли в номере отеля молодой пары в Стокгольме

В ходе обыска в комнате девушки и молодого человека также обнаружили огнестрельное оружие.

В номере отеля молодой пары в Стокгольме обнаружили самодельное взрывное устройство. По информации издания Expressen, 20-летний молодой человек и 25-летняя девушка были задержаны ещё накануне, однако до сих пор на месте работают полиция и криминалисты. Девушка утверждает, что является сотрудницей крупного шведского СМИ, однако официального подтверждения этой информации нет.

Официальный представитель полиции Ула Линдгрен подтвердил, что на месте было взрывчатое вещество. По информации источника Expressen, при срабатывании устройства как минимум трёх находящихся поблизости человек "разнесло бы на куски".