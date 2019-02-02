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Опубликовано 2 февраля 2019, 14:56

Названа столица "Тотального диктанта — 2019"

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Традиционная акция, которая проходит каждый год, состоится в Таллине тринадцатого апреля.

Таллин стал столицей "Тотального диктанта" в 2019 году. Именно этот город набрал больше всего голосов жюри в финале соответствующего конкурса. Об этом 2 февраля сообщил координатор "Тотального диктанта" во Владивостоке Вячеслав Быков.

В городе-победителе состоится встреча автора текста "Тотального диктанта" литературоведа Павла Басинского с участниками акции. Писатель прочтёт один из фрагментов своего произведения.

Напомним, столицей этой акции в прошлом году был Владивосток. В этом году акция должна будет пройти тринадцатого апреля.

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Сергей Сурепин
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