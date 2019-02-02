Названа столица "Тотального диктанта — 2019"
Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков
Традиционная акция, которая проходит каждый год, состоится в Таллине тринадцатого апреля.
Таллин стал столицей "Тотального диктанта" в 2019 году. Именно этот город набрал больше всего голосов жюри в финале соответствующего конкурса. Об этом 2 февраля сообщил координатор "Тотального диктанта" во Владивостоке Вячеслав Быков.
В городе-победителе состоится встреча автора текста "Тотального диктанта" литературоведа Павла Басинского с участниками акции. Писатель прочтёт один из фрагментов своего произведения.
Напомним, столицей этой акции в прошлом году был Владивосток. В этом году акция должна будет пройти тринадцатого апреля.