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Опубликовано 2 февраля 2019, 15:42

Названые самые популярные в Instagram кроссовки

Фото: &copy; Flickr/Steven Santiago

Фото: © Flickr/Steven Santiago

Эксперты проанализировали хештеги, которыми в социальной сети делились пользователи.

Сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales составил список самых популярных кроссовок в социальной сети "Инстаграм". Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

Эксперты Love the Sales изучили хештеги, которые в социальной сети пользователи подписывали фотографии с кроссовками. Чаще всего пользователи хвастались кроссовками NMD немецкой фирмы Adidas — всего с этой обувью было опубликовано более семи миллионов фото.

На втором месте оказались кроссовки Канье Уэста — Yeezy Boost 350. Количество хештегов с обувью личной марки американского дизайнера и рэпера составило порядка шести миллионов. Третье место заняли кеды Old Skool фирмы Vans — 4,5 миллиона публикаций. Четвёртое и пятое места заняли Adidas Originals Superstar (3,8 миллиона) и Converse Chuck Taylor All Star (3,5 миллиона).

Также стало известно, что ни одна пара кроссовок Nike не вошла в пятёрку лучших. Самая популярная модель этой компании — Nike Air Max 90. Эта модель заняла седьмое место с двумя миллионами хештегов.

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Сергей Сурепин
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