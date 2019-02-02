Названые самые популярные в Instagram кроссовки

Эксперты проанализировали хештеги, которыми в социальной сети делились пользователи.

Сервис по поиску лучших скидочных предложений Love the Sales составил список самых популярных кроссовок в социальной сети "Инстаграм". Соответствующая информация появилась на официальном сайте компании.

Эксперты Love the Sales изучили хештеги, которые в социальной сети пользователи подписывали фотографии с кроссовками. Чаще всего пользователи хвастались кроссовками NMD немецкой фирмы Adidas — всего с этой обувью было опубликовано более семи миллионов фото.

На втором месте оказались кроссовки Канье Уэста — Yeezy Boost 350. Количество хештегов с обувью личной марки американского дизайнера и рэпера составило порядка шести миллионов. Третье место заняли кеды Old Skool фирмы Vans — 4,5 миллиона публикаций. Четвёртое и пятое места заняли Adidas Originals Superstar (3,8 миллиона) и Converse Chuck Taylor All Star (3,5 миллиона).