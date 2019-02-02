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Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 15:00

Канье Уэст впервые продаст свои кроссовки Yeezy Boost всем желающим

Фото: &copy;&nbsp;Wikimedia Commons

Фото: © Wikimedia Commons

Самый масштабный выпуск популярной модели обуви должен состояться восьмого февраля.

Уже на следующей недели (8 февраля) состоится старт продаж кроссовок Adidas Yeezy Boost 350 V2. На этот раз обувь от американского рэпера и дизайнера Канье Уэста будет продаваться в расцветке Triple White.

Это будет первый крупномасштабный тираж кроссовок, благодаря чему их смогут себе позволить почти все желающие. Ранее кроссовки Yeezy Boost продавались ограниченным тиражом — это была часть маркетинговой стратегии Канье Уэста.

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Сергей Сурепин
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