Эстония вновь захотела компенсации за ущерб от "советской оккупации"

— СССР оккупировал Эстонию, нарушив именно Тартуский мир. Его правопреемница Россия должна это признать, и по факту она, исходя из международного права, обязана возместить причинённый ею ущерб, — сказал Рейнсалу в интервью журналу Eesti Paevaleht.

Разговоры о том, что Эстония, Латвия и Литва намерены потребовать от России денег за "советскую оккупацию", ведутся не первый год. Ранее в Таллине даже была создана специальная комиссия, которая оценила якобы нанесённый стране ущерб в более чем 90 миллиардов рублей. В Кремле неоднократно подчёркивали, что не приемлют утверждений о "советской оккупации" стран Прибалтики.