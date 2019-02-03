Названы сроки выхода новых частей фильма "Миссия невыполнима"

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала даты выхода сразу двух сиквелов популярного блокбастера.

По всей видимости, актёр Том Круз явно не останется без работы в ближайшее время. Студия Paramount обнародовала даты премьеры ещё двух фильмов "Миссия невыполнима". Седьмая часть серии выйдет 23 июля 2021 года, а релиз восьмой состоится 5 августа 2022 года.

Что же касается Тома Круза, то он сыграет в обоих фильмах. Актёр вернётся к роли агента Итана Ханта. Режиссёрское кресло снова займёт Кристофер Маккуорри. Он же напишет сценарии к фильмам.