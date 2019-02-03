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Опубликовано 2 февраля 2019, 21:16

Названы сроки выхода новых частей фильма "Миссия невыполнима"

Фото: &copy; Twitter / THR

Фото: © Twitter / THR

Кинокомпания Paramount Pictures опубликовала даты выхода сразу двух сиквелов популярного блокбастера.

По всей видимости, актёр Том Круз явно не останется без работы в ближайшее время. Студия Paramount обнародовала даты премьеры ещё двух фильмов "Миссия невыполнима". Седьмая часть серии выйдет 23 июля 2021 года, а релиз восьмой состоится 5 августа 2022 года.

Что же касается Тома Круза, то он сыграет в обоих фильмах. Актёр вернётся к роли агента Итана Ханта. Режиссёрское кресло снова займёт Кристофер Маккуорри. Он же напишет сценарии к фильмам.

Руководитель Paramount Джим Янопулос заявил, что после успешного проката последней части франшизы ("Последствия") в компании рады сообщить, что творческий тандем Тома и Криса продолжится. Всего студия на шести частях франшизы заработала три с половиной миллиарда долларов в мировом прокате.

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Сергей Сурепин
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