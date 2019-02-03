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Опубликовано 2 февраля 2019, 21:34

Кит Харингтон раскрыл жене финал "Игры престолов"

Фото: &copy; Twitter / joblocom

Фото: © Twitter / joblocom

Роуз Лесли ждала заключительного сезона шоу не меньше остальных ровно до того момента, пока актёр ей всё не рассказал.

Большая часть актёров, покинувших сериал "Игра престолов", продолжают с интересом следить за развитием сюжета, а также становятся преданными фанатами шоу. В их число входит и 31-летняя Роуз Лесли, которая играла Игритт в телесаге.

Героиню Лесли убрали после четвёртого сезона. После этого она стала частью огромной армии фанатов шоу. Однако без личного момента здесь не обошлось — дело в том, что один из главных героев сериала является её супругом. Это 32-летний Кит Харингтон.

Лесли ждала финала "Игры престолов" не меньше остальных. Однако это продолжалось ровно до того, пока её супруг, который играет в сериале Джона Сноу, не сообщил ей раньше времени о развязке шоу. Об этом сообщает Joblo.

По словам Харингтона, он рассказал супруге в прошлом году, как всё завершилось в сериале, после чего Лесли три дня не разговаривала с ним. Актёр признался, что супруга сама попросила уточнить, как будут обстоять дела в популярном шоу.

Также Кит сообщил, что ему приятно знать, чем завершится сериал, за несколько месяцев до его официальной премьеры. Актёр вместе с этим выразил беспокойство по поводу того, какими выйдут серии после их монтажа. Премьера заключительного сезона запланирована на четырнадцатое апреля.

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Сергей Сурепин
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