Кит Харингтон раскрыл жене финал "Игры престолов"

Роуз Лесли ждала заключительного сезона шоу не меньше остальных ровно до того момента, пока актёр ей всё не рассказал.

Большая часть актёров, покинувших сериал "Игра престолов", продолжают с интересом следить за развитием сюжета, а также становятся преданными фанатами шоу. В их число входит и 31-летняя Роуз Лесли, которая играла Игритт в телесаге.

Героиню Лесли убрали после четвёртого сезона. После этого она стала частью огромной армии фанатов шоу. Однако без личного момента здесь не обошлось — дело в том, что один из главных героев сериала является её супругом. Это 32-летний Кит Харингтон.

Лесли ждала финала "Игры престолов" не меньше остальных. Однако это продолжалось ровно до того, пока её супруг, который играет в сериале Джона Сноу, не сообщил ей раньше времени о развязке шоу. Об этом сообщает Joblo.

По словам Харингтона, он рассказал супруге в прошлом году, как всё завершилось в сериале, после чего Лесли три дня не разговаривала с ним. Актёр признался, что супруга сама попросила уточнить, как будут обстоять дела в популярном шоу.