Сериал "Сплетница" получит продолжение

Американский телевизионный канал The CW планирует перезапустить сериал "Сплетница" про жизнь старшеклассников из состоятельных семей в Нью-Йорке. Оригинальная версия выходила с 2007 по 2012 год.

По словам президента телеканала Марка Педовитца, в настоящий момент The CW находится в процессе обсуждения идеи перезапуска шоу. При этом он не знает, когда именно компания придёт к конкретному решению. Марк добавил, что многое зависит от Warner Bros. Также пока неизвестно, будут ли принимать участие в проекте актёры из оригинального сериала.