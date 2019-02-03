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Опубликовано 2 февраля 2019, 22:39

Сериал "Сплетница" получит продолжение

Фото: &copy; Twitter / MichaelAusiello

Фото: © Twitter / MichaelAusiello

Проектом будет заниматься канал The CW, который до этого уже выпустил новую версию шоу "Зачарованные".

Американский телевизионный канал The CW планирует перезапустить сериал "Сплетница" про жизнь старшеклассников из состоятельных семей в Нью-Йорке. Оригинальная версия выходила с 2007 по 2012 год.

Главные роли в оригинальном шоу исполняли Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и Тейлор Момсен. Сюжет разворачивался вокруг противостояния двух подруг — Серены Ван Дер Вудсен и Блэр Уолдорф.

По словам президента телеканала Марка Педовитца, в настоящий момент The CW находится в процессе обсуждения идеи перезапуска шоу. При этом он не знает, когда именно компания придёт к конкретному решению. Марк добавил, что многое зависит от Warner Bros. Также пока неизвестно, будут ли принимать участие в проекте актёры из оригинального сериала.

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Сергей Сурепин
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