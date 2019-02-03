Сериал "Сплетница" получит продолжение
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Проектом будет заниматься канал The CW, который до этого уже выпустил новую версию шоу "Зачарованные".
Американский телевизионный канал The CW планирует перезапустить сериал "Сплетница" про жизнь старшеклассников из состоятельных семей в Нью-Йорке. Оригинальная версия выходила с 2007 по 2012 год.
Главные роли в оригинальном шоу исполняли Блейк Лайвли, Лейтон Мистер, Эд Вествик и Тейлор Момсен. Сюжет разворачивался вокруг противостояния двух подруг — Серены Ван Дер Вудсен и Блэр Уолдорф.
По словам президента телеканала Марка Педовитца, в настоящий момент The CW находится в процессе обсуждения идеи перезапуска шоу. При этом он не знает, когда именно компания придёт к конкретному решению. Марк добавил, что многое зависит от Warner Bros. Также пока неизвестно, будут ли принимать участие в проекте актёры из оригинального сериала.