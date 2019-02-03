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Опубликовано 2 февраля 2019, 22:43

В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты

Фото: &copy; Twitter /n_novosti

Фото: © Twitter /n_novosti

Оказалось, что примерно каждый второй человек во время езды отвлекается на смартфоны.

В Нидерландах использование смартфонов и других гаджетов во время езды на велосипеде теперь будет наказываться. Граждан будут штрафовать в том случае, если они станут общаться за рулём без гарнитуры hands-free.

Соответствующие данные предоставлены Министерством транспорта Нидерландов. Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды. Это становится причиной каждой пятой аварии в стране при участии велосипедистов молодого возраста.

Таким образом, начиная с первого июля этого года в стране начнёт действовать закон, согласно которому велосипедисты, использующие гаджеты, будут платить штраф. Его размер — 95 евро (автомобилисты платят за аналогичное нарушение 240 евро).

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Сергей Сурепин
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