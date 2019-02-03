В Нидерландах велосипедистов начнут штрафовать за гаджеты

Оказалось, что примерно каждый второй человек во время езды отвлекается на смартфоны.

В Нидерландах использование смартфонов и других гаджетов во время езды на велосипеде теперь будет наказываться. Граждан будут штрафовать в том случае, если они станут общаться за рулём без гарнитуры hands-free.

Соответствующие данные предоставлены Министерством транспорта Нидерландов. Согласно статистике, примерно каждый второй велосипедист периодически отвлекается на гаджеты во время езды. Это становится причиной каждой пятой аварии в стране при участии велосипедистов молодого возраста.