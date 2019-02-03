Названы худшая и лучшая книги о Гарри Поттере
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Соответствующий рейтинг, который включает в себя все книги цикла, составил филолог и переводчик.
Николай Эппле (филолог, журналист и переводчик) составил рейтинг книг про Гарри Поттера. Он распределил список от худшей к лучшей части.
На седьмом месте оказалась книга "Гарри Поттер и Тайная комната". По мнению филолога, вторая книга про мальчика-волшебника получилась просто продолжением "Философского камня", а не самостоятельным произведением.
Далее в рейтинге идут "Кубок огня", "Философский камень", "Принц-полукровка", "Орден Феникса" и "Узник Азкабана". По мнению Эппле, лучшей книгой серии является "Гарри Поттер и Дары Смерти". Филолог считает, что эта книга — вершина саги, так как она больше не притворяется детской литературой. Эппле называет "Дары Смерти" полноценным взрослым произведением, которое ставит серьёзные нравственные, философские и религиозные вопросы.