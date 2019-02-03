Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 февраля 2019, 23:02

Названы худшая и лучшая книги о Гарри Поттере

Фото: &copy; Twitter / FarhadAzish

Фото: © Twitter / FarhadAzish

Соответствующий рейтинг, который включает в себя все книги цикла, составил филолог и переводчик.

Николай Эппле (филолог, журналист и переводчик) составил рейтинг книг про Гарри Поттера. Он распределил список от худшей к лучшей части.

На седьмом месте оказалась книга "Гарри Поттер и Тайная комната". По мнению филолога, вторая книга про мальчика-волшебника получилась просто продолжением "Философского камня", а не самостоятельным произведением.

Далее в рейтинге идут "Кубок огня", "Философский камень", "Принц-полукровка", "Орден Феникса" и "Узник Азкабана". По мнению Эппле, лучшей книгой серии является "Гарри Поттер и Дары Смерти". Филолог считает, что эта книга — вершина саги, так как она больше не притворяется детской литературой. Эппле называет "Дары Смерти" полноценным взрослым произведением, которое ставит серьёзные нравственные, философские и религиозные вопросы.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • книги
  • Гарри Поттер
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar