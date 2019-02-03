Названы худшая и лучшая книги о Гарри Поттере

Соответствующий рейтинг, который включает в себя все книги цикла, составил филолог и переводчик.

Николай Эппле (филолог, журналист и переводчик) составил рейтинг книг про Гарри Поттера. Он распределил список от худшей к лучшей части.

На седьмом месте оказалась книга "Гарри Поттер и Тайная комната". По мнению филолога, вторая книга про мальчика-волшебника получилась просто продолжением "Философского камня", а не самостоятельным произведением.