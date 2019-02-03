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Опубликовано 3 февраля 2019, 08:35

Продолжение "Дня сурка" перенесли в игру в виртуальной реальности

Фото: &copy;&nbsp;Tequila Works

Фото: © Tequila Works

Новый проект расскажет историю Фила Коннорса – младшего, сына персонажа Билла Мюррея из фильма.

Студия Tequila Works анонсировала новую игру. Ей стала Groundhog Day: Like Father Like Son. Это проект с использованием виртуальной реальности, который продолжает сюжет фильма "День сурка".

Новая игра расскажет историю Фила Коннорса — младшего, сына персонажа Билла Мюррея из фильма. Как и отец, Фил оказался в городе Панксатони и застрял во временной петле. Молодому человеку придётся узнать истинную ценность друзей и семьи для того, чтобы избежать повторяющегося раз за разом кошмара.

Авторы проекта — создатели игр Deadlight и Rime. С новым проектом им помогает компания Sony Pictures Virtual Reality. Ранее студия уже работала с проектами на основе виртуальной реальности — в 2017 году вышла игра The Invisible Hours.

Разработчики пообещали нелинейный сюжет, а также реализацию механики временной петли. Над сценарием также работают Джеймс Сициллиано ("Рик и Морти") и Джошуа Рубин (Telltale Games — студия, создававшая игру "Ходячие мертвецы").

Релиз Groundhog Day: Like Father Like Son запланирован на 2019 год. Игра будет доступна для PS VR, HTC Vive и Oculus.

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Сергей Сурепин
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