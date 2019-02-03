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Опубликовано 3 февраля 2019, 10:54

Назван лучший фильм по мнению Гильдии режиссёров США

Фото:&nbsp;&copy; Chris Pizzello/Invision/AP

Фото: © Chris Pizzello/Invision/AP

Соответствующая премия вручается с 1948 года, а её лауреаты нередко становятся победителями "Оскара".

Вручение премии Гильдии кинорежиссёров прошло в 71-й раз в Беверли-Хиллз. Награду в номинации "Лучший режиссёр полнометражного фильма" получил Альфонсо Куарон. Статуэтку он получил за чёрно-белый фильм "Рома".

Приз в качестве лучшего режиссёра-дебютанта получил комик Бо Бёрнэм за фильм "Восьмой класс". Также награду вручили Бену Стиллеру за мини-сериал "Побег из тюрьмы Даннемора". При этом лучшим постановщиком документального кино стал Тим Уорлд за ленту "Три одинаковых незнакомца". По мнению гильдии, лучший комедийный эпизод снял Билл Хейдер в сериале "Барри", а режиссёром лучшего драматического эпизода стал Адам МакКей за "Наследников".

Рами Малек. Фото: © AP Photo/Jordan Strauss

Рами Малек. Фото: © AP Photo/Jordan Strauss

Напомним, премия Гильдии режиссёров вручается с 1948 года. Её лауреаты нередко становятся победителями "Оскара". Ранее главные призы Гильдии киноактёров США получили Рами Малек, Гленн Клоуз и фильм "Чёрная Пантера".

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Сергей Сурепин
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