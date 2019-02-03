Назван лучший фильм по мнению Гильдии режиссёров США

Соответствующая премия вручается с 1948 года, а её лауреаты нередко становятся победителями "Оскара".

Вручение премии Гильдии кинорежиссёров прошло в 71-й раз в Беверли-Хиллз. Награду в номинации "Лучший режиссёр полнометражного фильма" получил Альфонсо Куарон. Статуэтку он получил за чёрно-белый фильм "Рома".

Приз в качестве лучшего режиссёра-дебютанта получил комик Бо Бёрнэм за фильм "Восьмой класс". Также награду вручили Бену Стиллеру за мини-сериал "Побег из тюрьмы Даннемора". При этом лучшим постановщиком документального кино стал Тим Уорлд за ленту "Три одинаковых незнакомца". По мнению гильдии, лучший комедийный эпизод снял Билл Хейдер в сериале "Барри", а режиссёром лучшего драматического эпизода стал Адам МакКей за "Наследников".

Рами Малек. Фото: © AP Photo/Jordan Strauss