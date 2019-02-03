Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" получил семь наград Annie Awards

Среди полученных статуэток была и одна из самых важных — за лучший анимационный фильм.

Этой ночью в США прошло вручение 46-й премии Annie Awards. В этом году больше всего наград получил мультипликационный фильм "Человек-паук: Через вселенные". Об этом сообщил Deadline.

Работа Marvel получила в том числе награду за лучший анимационный фильм. Также жюри отдало фильму статуэтки в следующих номинациях: "Лучший сценарий", "Лучший режиссёр", "Лучший дизайн персонажей", "Лучшая анимация персонажей", "Лучший монтаж", "Лучшая редактура".

Одну из наград получил мультсериал "Конь БоДжек". Проект от Netflix получил статуэтку в качестве лучшего телевизионного проекта.