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Опубликовано 3 февраля 2019, 10:49

Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" получил семь наград Annie Awards

Фото: &copy; Marvel

Фото: © Marvel

Среди полученных статуэток была и одна из самых важных — за лучший анимационный фильм.

Этой ночью в США прошло вручение 46-й премии Annie Awards. В этом году больше всего наград получил мультипликационный фильм "Человек-паук: Через вселенные". Об этом сообщил Deadline.

Работа Marvel получила в том числе награду за лучший анимационный фильм. Также жюри отдало фильму статуэтки в следующих номинациях: "Лучший сценарий", "Лучший режиссёр", "Лучший дизайн персонажей", "Лучшая анимация персонажей", "Лучший монтаж", "Лучшая редактура".

Одну из наград получил мультсериал "Конь БоДжек". Проект от Netflix получил статуэтку в качестве лучшего телевизионного проекта.

Annie Awards — премия "Эмми", которая является филиалом Международной ассоциации анимационного кино ASIFA. Её лауреатами в разные годы становились "Король лев", "Аладдин", "Мулан", "Суперсемейка", "Рататуй" и другие.

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Сергей Сурепин
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