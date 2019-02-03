Илон Маск заглянул на съёмки сериала по "Звёздным войнам"

По словам постановщика будущего шоу, он обсуждал с американским предпринимателем технологию гипердрайва.

Режиссёр Джон Фавро опубликовал новую фотографию со съёмок сериала "Мандалорец" из вселенной "Звёздных войн". На снимке постановщик запечатлён с предпринимателем, главой Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Фотографию Фавро подписал следующим образом: "Обсуждаем технологию гипердрайва". О чём на самом деле говорили режиссёр и Маск и что последний делал на площадке — неизвестно.

Сериал расскажет о времени после падения Галактической Империи и до появления Первого Ордена. Главные роли исполняют Педро Паскаль ("Игра престолов"), Джина Карано ("Дэдпул"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие").