Илон Маск заглянул на съёмки сериала по "Звёздным войнам"
Фото: © jonfavreau
По словам постановщика будущего шоу, он обсуждал с американским предпринимателем технологию гипердрайва.
Режиссёр Джон Фавро опубликовал новую фотографию со съёмок сериала "Мандалорец" из вселенной "Звёздных войн". На снимке постановщик запечатлён с предпринимателем, главой Tesla и SpaceX Илоном Маском.
Фотографию Фавро подписал следующим образом: "Обсуждаем технологию гипердрайва". О чём на самом деле говорили режиссёр и Маск и что последний делал на площадке — неизвестно.
Сериал расскажет о времени после падения Галактической Империи и до появления Первого Ордена. Главные роли исполняют Педро Паскаль ("Игра престолов"), Джина Карано ("Дэдпул"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие").
Всего планируется выпустить десять серий. Суммарный бюджет шоу — 100 миллионов долларов. Премьера запланирована на вторую половину 2019 года.