Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 февраля 2019, 11:00

Илон Маск заглянул на съёмки сериала по "Звёздным войнам"

Фото: &copy; jonfavreau

Фото: © jonfavreau

По словам постановщика будущего шоу, он обсуждал с американским предпринимателем технологию гипердрайва.

Режиссёр Джон Фавро опубликовал новую фотографию со съёмок сериала "Мандалорец" из вселенной "Звёздных войн". На снимке постановщик запечатлён с предпринимателем, главой Tesla и SpaceX Илоном Маском.

Фотографию Фавро подписал следующим образом: "Обсуждаем технологию гипердрайва". О чём на самом деле говорили режиссёр и Маск и что последний делал на площадке — неизвестно.

Сериал расскажет о времени после падения Галактической Империи и до появления Первого Ордена. Главные роли исполняют Педро Паскаль ("Игра престолов"), Джина Карано ("Дэдпул"), Джанкарло Эспозито ("Во все тяжкие").

Всего планируется выпустить десять серий. Суммарный бюджет шоу — 100 миллионов долларов. Премьера запланирована на вторую половину 2019 года.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • звездныевойны
  • Илон Маск
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar