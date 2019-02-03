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Опубликовано 3 февраля 2019, 12:11

"Как тебе такое, Илон Маск?" Глава Tesla впервые ответил на русский вопрос-мем

Илон Маск. Фото: &copy;&nbsp;AP Photo / Noah Berger, File

Илон Маск. Фото: © AP Photo / Noah Berger, File

Добиться хоть какой-то реакции со стороны американского предпринимателя удалось журналистам.

Газета "Украинская правда" опубликовала фотографию электрокара Tesla в социальной сети Twitter. Машина была расположена возле села Марс (Черниговская область). Журналисты отметили в сообщении босса Tesla Илона Маска и задали ему вопрос, который стал мемом: "Как тебе такое, Илон Маск?".

Всего журналистам удалось получить более 300 ретвитов и полторы тысячи лайков. Илон Маск ответил коротко и лаконично, написав: Whoa cool ("Вау, круто").

Напомним, в 2018 году Маск хотел купить домен Pravda.com. Однако он оказался занят "Украинской правдой". Сначала Маск думал, что это российское издание, однако позже узнал, что ошибся.

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Сергей Сурепин
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