"Как тебе такое, Илон Маск?" Глава Tesla впервые ответил на русский вопрос-мем

Добиться хоть какой-то реакции со стороны американского предпринимателя удалось журналистам.

Газета "Украинская правда" опубликовала фотографию электрокара Tesla в социальной сети Twitter. Машина была расположена возле села Марс (Черниговская область). Журналисты отметили в сообщении босса Tesla Илона Маска и задали ему вопрос, который стал мемом: "Как тебе такое, Илон Маск?".

Whoa cool — Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2019 г.

Всего журналистам удалось получить более 300 ретвитов и полторы тысячи лайков. Илон Маск ответил коротко и лаконично, написав: Whoa cool ("Вау, круто").