"Как тебе такое, Илон Маск?" Глава Tesla впервые ответил на русский вопрос-мем
Илон Маск. Фото: © AP Photo / Noah Berger, File
Добиться хоть какой-то реакции со стороны американского предпринимателя удалось журналистам.
Газета "Украинская правда" опубликовала фотографию электрокара Tesla в социальной сети Twitter. Машина была расположена возле села Марс (Черниговская область). Журналисты отметили в сообщении босса Tesla Илона Маска и задали ему вопрос, который стал мемом: "Как тебе такое, Илон Маск?".
Whoa cool— Elon Musk (@elonmusk) 1 февраля 2019 г.
Всего журналистам удалось получить более 300 ретвитов и полторы тысячи лайков. Илон Маск ответил коротко и лаконично, написав: Whoa cool ("Вау, круто").
Напомним, в 2018 году Маск хотел купить домен Pravda.com. Однако он оказался занят "Украинской правдой". Сначала Маск думал, что это российское издание, однако позже узнал, что ошибся.