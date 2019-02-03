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Опубликовано 3 февраля 2019, 13:18

Назван персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне

Кадр из фильма&nbsp;Игра престолов |&nbsp;Сезон 8 |&nbsp;Официальный Tease: Dragonstone (HBO)&nbsp;&nbsp;youtube.com

Кадр из фильма Игра престолов | Сезон 8 | Официальный Tease: Dragonstone (HBO)  youtube.com

Источники утверждают, что актёра Эйдана Гиллена фанаты шоу увидят в последнем сезоне.

Американские журналисты сообщили, что в финальном сезоне "Игры престолов" должен будет воскреснуть один из главных персонажей шоу. Предполагается, что им будет Петир Бейлиш, которого прозвали Мизинцем.

Фото: © Game of Thrones

Фото: © Game of Thrones

Фанаты сериала разделяют эти слухи. Однако они считают, что Бейлиш всегда был жив, даже несмотря на то, что Арья и Санса Старк казнили его в конце седьмого сезона. Поклонники шоу предполагают, что последние шесть эпизодов Мизинец продолжит достигать своей цели — манипулировать героями, чтобы в итоге самому занять Железный Трон.

Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля.

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Сергей Сурепин
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