Назван персонаж "Игры престолов", который воскреснет в финальном сезоне
Кадр из фильма Игра престолов | Сезон 8 | Официальный Tease: Dragonstone (HBO) youtube.com
Источники утверждают, что актёра Эйдана Гиллена фанаты шоу увидят в последнем сезоне.
Американские журналисты сообщили, что в финальном сезоне "Игры престолов" должен будет воскреснуть один из главных персонажей шоу. Предполагается, что им будет Петир Бейлиш, которого прозвали Мизинцем.
Фото: © Game of Thrones
Фанаты сериала разделяют эти слухи. Однако они считают, что Бейлиш всегда был жив, даже несмотря на то, что Арья и Санса Старк казнили его в конце седьмого сезона. Поклонники шоу предполагают, что последние шесть эпизодов Мизинец продолжит достигать своей цели — манипулировать героями, чтобы в итоге самому занять Железный Трон.
Напомним, финальный сезон "Игры престолов" выйдет 14 апреля.