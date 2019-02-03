Объявлены победители фестиваля "Сандэнс"
Фото: © Flickr/Travis Wise
Главную награду фестиваля получил кинофильм "Помилование" режиссёра Чинонье Чукву.
В Юте проводится фестиваль независимого кино "Сандэнс". В рамках этого мероприятия были объявлены победители.
Гран-при получил фильм "Помилование" режиссёра Чинонье Чукву. Приз за лучшую режиссуру ушёл картине "Последний чёрный человек в Сан-Франциско" режиссёра Джо Талбота. Награду за лучший сценарий получил фильм "Расшарить".
Премию за актёрские достижения получила Рианна Баррето за роль в фильме "Расшарить". При этом специальный приз жюри за визуальные достижения получила лента "Милый мальчик" Альмы Харель. Приз зрительских симпатий получил фильм "Бриттани бежит марафон" Пола Даунса Колаиццо.
Напомним, фестиваль "Сандэнс" проводится с 1985 года в Юте (США). Организатором мероприятия выступает одноимённый институт.