Объявлены победители фестиваля "Сандэнс"

Главную награду фестиваля получил кинофильм "Помилование" режиссёра Чинонье Чукву.

В Юте проводится фестиваль независимого кино "Сандэнс". В рамках этого мероприятия были объявлены победители.

Гран-при получил фильм "Помилование" режиссёра Чинонье Чукву. Приз за лучшую режиссуру ушёл картине "Последний чёрный человек в Сан-Франциско" режиссёра Джо Талбота. Награду за лучший сценарий получил фильм "Расшарить".

Премию за актёрские достижения получила Рианна Баррето за роль в фильме "Расшарить". При этом специальный приз жюри за визуальные достижения получила лента "Милый мальчик" Альмы Харель. Приз зрительских симпатий получил фильм "Бриттани бежит марафон" Пола Даунса Колаиццо.