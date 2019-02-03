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Опубликовано 3 февраля 2019, 17:21

Российские магазины IKEA начали принимать ткани на переработку

Фото: &copy;&nbsp;Pixabay

Фото: © Pixabay

Теперь россияне могут сдавать вещи, которые будут сортироваться по степени изношенности и составу.

Начиная с первого февраля этого года магазины IKEA начали принимать на переработку текстиль. Этот проект реализуется вместе с фондом "Второе дыхание". Приниматься будет всё, кроме одежды и ковров.

Таким образом, теперь россияне могут сдавать тюль, постельное бельё, скатерти, гардины, халаты, полотенца, тканевые салфетки, наволочки и так далее. Специалисты будут сортировать ткани по степени изношенности и составу.

Вещи в хорошем состоянии будут обрабатывать и передавать малоимущим семьям. Непригодные вещи порежут на салфетки и ветошь, а после отправят на заводы, типографии, лаборатории и автосервисы.

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Сергей Сурепин
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