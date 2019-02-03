Российские магазины IKEA начали принимать ткани на переработку

Теперь россияне могут сдавать вещи, которые будут сортироваться по степени изношенности и составу.

Начиная с первого февраля этого года магазины IKEA начали принимать на переработку текстиль. Этот проект реализуется вместе с фондом "Второе дыхание". Приниматься будет всё, кроме одежды и ковров.

Таким образом, теперь россияне могут сдавать тюль, постельное бельё, скатерти, гардины, халаты, полотенца, тканевые салфетки, наволочки и так далее. Специалисты будут сортировать ткани по степени изношенности и составу.