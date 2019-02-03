Раскрыта тайна пупка снежного медведя. Этот вопрос волновал весь Интернет
Фото: © twitter@katemckenna8
Сначала был вариант, что автор прыгнул в центр рисунка, однако ответ оказался прозаичнее.
Журналистка канадского телевизионного канала CBC Кейт Маккенна установила, как авторы огромного нарисованного медведя на снегу в Монреале сделали ему пупок, при этом не оставив никаких следов вокруг. Этот вопрос волновал пользователей Интернета несколько дней.
Wholesome snow art on the Lachine canal ❤️ pic.twitter.com/pQIxellzRx— Kate McKenna (@katemckenna8) January 30, 2019
Редакция связалась с Валери Дюамель, которая протоптала в сугробе огромного медведя. По её словам, пупок медведя — это пять снежков, которые были брошены в одно место. Дюамель заявила, что она не ожидала такого внимания со стороны журналистов к своей работе.
Представители компании — оператора канала Лашин, на льду которого вытоптали медведя, напомнили журналистам, что ходить по нему зимой запрещается. Ранее пользователи предположили, что автор рисунка просто прыгнул в его центр, а также предполагали, что пупок удалось сделать с помощью дрона.