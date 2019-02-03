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Регион
Опубликовано 3 февраля 2019, 17:20

Раскрыта тайна пупка снежного медведя. Этот вопрос волновал весь Интернет

Фото: &copy; twitter@katemckenna8

Фото: © twitter@katemckenna8

Сначала был вариант, что автор прыгнул в центр рисунка, однако ответ оказался прозаичнее.

Журналистка канадского телевизионного канала CBC Кейт Маккенна установила, как авторы огромного нарисованного медведя на снегу в Монреале сделали ему пупок, при этом не оставив никаких следов вокруг. Этот вопрос волновал пользователей Интернета несколько дней.

Редакция связалась с Валери Дюамель, которая протоптала в сугробе огромного медведя. По её словам, пупок медведя — это пять снежков, которые были брошены в одно место. Дюамель заявила, что она не ожидала такого внимания со стороны журналистов к своей работе.

Представители компании — оператора канала Лашин, на льду которого вытоптали медведя, напомнили журналистам, что ходить по нему зимой запрещается. Ранее пользователи предположили, что автор рисунка просто прыгнул в его центр, а также предполагали, что пупок удалось сделать с помощью дрона.

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Сергей Сурепин
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