Раскрыта тайна пупка снежного медведя. Этот вопрос волновал весь Интернет

Сначала был вариант, что автор прыгнул в центр рисунка, однако ответ оказался прозаичнее.

Журналистка канадского телевизионного канала CBC Кейт Маккенна установила, как авторы огромного нарисованного медведя на снегу в Монреале сделали ему пупок, при этом не оставив никаких следов вокруг. Этот вопрос волновал пользователей Интернета несколько дней.

Wholesome snow art on the Lachine canal ❤️ pic.twitter.com/pQIxellzRx — Kate McKenna (@katemckenna8) January 30, 2019

Редакция связалась с Валери Дюамель, которая протоптала в сугробе огромного медведя. По её словам, пупок медведя — это пять снежков, которые были брошены в одно место. Дюамель заявила, что она не ожидала такого внимания со стороны журналистов к своей работе.