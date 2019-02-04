Опубликован новый тизер фильма "Мстители: Финал"
Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск
Соответствующее рекламное видео было продемонстрировано во время проведения "Супербоула".
Компания Marvel представила новый ролик, который посвящён фильму "Мстители: Финал". На этот раз авторы ленты показали кадры с различными персонажами самого масштабного фильма в истории Marvel.
В настоящий момент можно посмотреть две версии видео, которое Marvel подготовила специально для этого спортивного события: оригинальное и переведённое на русский язык.
Российская премьера фильма запланирована на 25 апреля.