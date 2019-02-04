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Опубликовано 4 февраля 2019, 10:32

Опубликован новый тизер фильма "Мстители: Финал"

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Мстители: Война бесконечности"/ © Кинопоиск

Соответствующее рекламное видео было продемонстрировано во время проведения "Супербоула".

Компания Marvel представила новый ролик, который посвящён фильму "Мстители: Финал". На этот раз авторы ленты показали кадры с различными персонажами самого масштабного фильма в истории Marvel.

В настоящий момент можно посмотреть две версии видео, которое Marvel подготовила специально для этого спортивного события: оригинальное и переведённое на русский язык.

Российская премьера фильма запланирована на 25 апреля.

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Сергей Сурепин
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