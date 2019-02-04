Новая "Бабушка лёгкого поведения" удерживает лидерство в российском прокате
Кадр фильма "Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители"/ © Кинопоиск
Продолжение популярного российского фильма уже собрало почти 370 миллионов рублей.
Отечественная комедия "Бабушка лёгкого поведения — 2. Престарелые мстители" остаётся лидером российского кинопроката вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные сайта "Кинобизнес сегодня" за отрезок времени с 31 января по 3 февраля.
Премьера фильма состоялась 24 января. Работа режиссёра Марюса Вайсберга собрала 367,9 миллиона рублей за прошедшие выходные. Сам фильм повествует о новых приключениях афериста Саши Рубенштейна.
Вторую строчку рейтинга занял ещё один российский фильм — "Спасти Ленинград". Лента получила за прошлые выходные 87,6 миллиона рублей. Третьим в списке идёт фильм "Зелёная книга", который собрал 82,5 миллиона рублей.