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Опубликовано 4 февраля 2019, 11:00

Новая "Бабушка лёгкого поведения" удерживает лидерство в российском прокате

Кадр фильма&nbsp;"Бабушка легкого поведения &mdash; 2. Престарелые мстители"/ &copy; Кинопоиск

Кадр фильма "Бабушка легкого поведения — 2. Престарелые мстители"/ © Кинопоиск

Продолжение популярного российского фильма уже собрало почти 370 миллионов рублей.

Отечественная комедия "Бабушка лёгкого поведения — 2. Престарелые мстители" остаётся лидером российского кинопроката вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные сайта "Кинобизнес сегодня" за отрезок времени с 31 января по 3 февраля.

Премьера фильма состоялась 24 января. Работа режиссёра Марюса Вайсберга собрала 367,9 миллиона рублей за прошедшие выходные. Сам фильм повествует о новых приключениях афериста Саши Рубенштейна.

Вторую строчку рейтинга занял ещё один российский фильм — "Спасти Ленинград". Лента получила за прошлые выходные 87,6 миллиона рублей. Третьим в списке идёт фильм "Зелёная книга", который собрал 82,5 миллиона рублей.

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Сергей Сурепин
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