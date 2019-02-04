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Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 11:10

Звезда американского рэпа 21 Savage оказался нелегалом. Его хотят выгнать из США

Фото &copy; Amy Harris/Invision/AP

Фото © Amy Harris/Invision/AP

В настоящий момент популярному артисту грозит депортация. Его делом занимается федеральный суд.

За нарушение миграционного законодательства в Атланте (штат Джорджия, США) арестовали популярного американского рэпера 21 Savage. Его настоящее имя — Шайа Бин Авраам-Джозеф. Об этом сообщает TMZ.

Дело в том, что рэпер является подданным Великобритании. Он приехал в США в 2005 году. Срок действия его визы истёк в 2006 году. Таким образом, на протяжении тринадцати лет рэпер находится в США незаконно.

В настоящий момент артисту, которого номинировали на две награды "Грэмми" в этом году, грозит депортация. Судьбой ранее судимого за преступления, связанные с оборотом наркотиков, рэпера будет заниматься федеральный суд.

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Сергей Сурепин
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