Во время "Супербоула" показали новый тизер "Игры престолов"
Напомним, финальный сезон ставшего культовым сериала начнут показывать уже в апреле.
Компания HBO решила не пропускать популярное в США спортивное событие "Супербоул", в связи с чем выпустила новое видео. Ролик был сделан в сотрудничестве с маркой пива Bud. Видео показали во время перерыва матча.
В специальном видео создатели сериала "Игра престолов" решили анонсировать заключительный сезон шоу. В соответствующем рекламном ролике рыцарь, который представляет Bud, сразился с Григором Клиганом по прозвищу Гора. Герой сериала оказался сильнее, однако после поединка на турнир прилетел дракон Дейенерис Таргариен, который всё уничтожил.
Напомним, финал "Игры престолов" выйдет 14 апреля.