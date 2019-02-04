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Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 11:21

Во время "Супербоула" показали новый тизер "Игры престолов"

Кадр видео&nbsp;GameofThrones
Кадр видео GameofThrones

Напомним, финальный сезон ставшего культовым сериала начнут показывать уже в апреле.

Компания HBO решила не пропускать популярное в США спортивное событие "Супербоул", в связи с чем выпустила новое видео. Ролик был сделан в сотрудничестве с маркой пива Bud. Видео показали во время перерыва матча.

В специальном видео создатели сериала "Игра престолов" решили анонсировать заключительный сезон шоу. В соответствующем рекламном ролике рыцарь, который представляет Bud, сразился с Григором Клиганом по прозвищу Гора. Герой сериала оказался сильнее, однако после поединка на турнир прилетел дракон Дейенерис Таргариен, который всё уничтожил.

Напомним, финал "Игры престолов" выйдет 14 апреля.

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Сергей Сурепин
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