Опубликован новый тизер сериала "Рассказ служанки"

Стриминговый сервис Hulu воспользовался популярностью "Супербоула". В перерыве матча канал показал рекламу сериала "Рассказ служанки", который стал хитом для Hulu.

Авторы рекламы вдохновились предвыборной кампанией Рональда Рейгана "Утро в Америке" 1980-х. Голос за кадром произносит: "В Америке снова утро. Сегодня на работу пойдёт больше женщин, чем когда-либо в истории нашей страны. В этом году в счастливых и здоровых семьях родятся десятки детей. Снова наступило утро. Снова утро".

После этого идиллию прерывает голос Элизабет Мосс, исполнительницы главной роли Джун. Она говорит, что Америке пора проснуться, так как утро закончилось. В это время на экране происходит восстание.