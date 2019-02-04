Ушла эпоха. World of Tanks перестанет работать на Windows XP
Популярная многопользовательская игра про танки прекращает поддержку старых операционных систем.
Поклонники игры в симулятор танков World of Tanks на старых версиях операционной системы Windows в скором времени столкнутся с проблемой. Дело в том, что разработчики решили отказаться от поддержки Windows XP и Windows Vista. Об этом стало известно из дневников разработчиков. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале World of Tanks.
Таким образом, эти операционные системы более не будут работать с World of Tanks — поиграть в "танки" на них не удастся. По словам разработчиков, игра перестанет запускаться на старых версиях Windows уже в мае 2019 года.
Данное решение в Wargaming обусловили тем, что старые версии ПО замедляют развитие их проекта. Таким образом, начиная с мая 2019 года запустить World of Tanks можно будет на Windows 7 и выше.