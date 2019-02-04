Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 11:41

Ушла эпоха. World of Tanks перестанет работать на Windows XP

Фото: &copy;&nbsp;youtube.com/ World of Tanks. Официальный видеоканал

Фото: © youtube.com/ World of Tanks. Официальный видеоканал

Популярная многопользовательская игра про танки прекращает поддержку старых операционных систем.

Поклонники игры в симулятор танков World of Tanks на старых версиях операционной системы Windows в скором времени столкнутся с проблемой. Дело в том, что разработчики решили отказаться от поддержки Windows XP и Windows Vista. Об этом стало известно из дневников разработчиков. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале World of Tanks.

Таким образом, эти операционные системы более не будут работать с World of Tanks — поиграть в "танки" на них не удастся. По словам разработчиков, игра перестанет запускаться на старых версиях Windows уже в мае 2019 года.

Данное решение в Wargaming обусловили тем, что старые версии ПО замедляют развитие их проекта. Таким образом, начиная с мая 2019 года запустить World of Tanks можно будет на Windows 7 и выше.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • microsoft
  • Игры
  • геймеры
  • worldoftanks
  • wargaming
  • windows
  • windowsxp
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar