Ушла эпоха. World of Tanks перестанет работать на Windows XP

Популярная многопользовательская игра про танки прекращает поддержку старых операционных систем.

Поклонники игры в симулятор танков World of Tanks на старых версиях операционной системы Windows в скором времени столкнутся с проблемой. Дело в том, что разработчики решили отказаться от поддержки Windows XP и Windows Vista. Об этом стало известно из дневников разработчиков. Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале World of Tanks.

Таким образом, эти операционные системы более не будут работать с World of Tanks — поиграть в "танки" на них не удастся. По словам разработчиков, игра перестанет запускаться на старых версиях Windows уже в мае 2019 года.