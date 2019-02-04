Назван автор Instagram-аккаунта с самым популярным яйцом в мире
Фото: © vimeo.com/Chris
За несколько дней до этого на странице яйца появилась публикация с рекламой сервиса Hulu в связи с приближающимся "Супербоулом".
Журналисты изданий Buzzfeed News и Mashable установили, кто является автором популярного Instagram-аккаунта world_record_egg. Им оказался сотрудник маркетингового агентства the & partnership (Лондон) Крис Годфри. Именно этот человек смог сделать так, чтобы фотография куриного яйца смогла набрать больше лайков, чем фотография какой-либо знаменитости, побив рекорд модели Кайли Дженнер.
Годфри работает арт-директором в the & partnership. Он живёт в Лондоне, занимается рекламой. За свою карьеру Крис успел поработать с рядом крупных брендов. Среди них фигурируют в том числе Google и Lexus. Благодаря своему опыту маркетолог набрал более 10 миллионов подписчиков в Instagram-аккаунте world_record_egg, сделав при этом всего пять публикаций.
Напомним, что 2 февраля Крис опубликовал фотографию яйца, на котором была шнуровка мяча из американского футбола. В тексте публикации была реклама сервиса Hulu с призывом смотреть "Супербоул" — главное спортивное событие в США.