Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 11:52

Назван автор Instagram-аккаунта с самым популярным яйцом в мире

Фото: &copy;&nbsp;vimeo.com/Chris

Фото: © vimeo.com/Chris

За несколько дней до этого на странице яйца появилась публикация с рекламой сервиса Hulu в связи с приближающимся "Супербоулом".

Журналисты изданий Buzzfeed News и Mashable установили, кто является автором популярного Instagram-аккаунта world_record_egg. Им оказался сотрудник маркетингового агентства the & partnership (Лондон) Крис Годфри. Именно этот человек смог сделать так, чтобы фотография куриного яйца смогла набрать больше лайков, чем фотография какой-либо знаменитости, побив рекорд модели Кайли Дженнер.

Годфри работает арт-директором в the & partnership. Он живёт в Лондоне, занимается рекламой. За свою карьеру Крис успел поработать с рядом крупных брендов. Среди них фигурируют в том числе Google и Lexus. Благодаря своему опыту маркетолог набрал более 10 миллионов подписчиков в Instagram-аккаунте world_record_egg, сделав при этом всего пять публикаций.

Напомним, что 2 февраля Крис опубликовал фотографию яйца, на котором была шнуровка мяча из американского футбола. В тексте публикации была реклама сервиса Hulu с призывом смотреть "Супербоул" — главное спортивное событие в США.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • instagram
  • супербоул
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar