Назван автор Instagram-аккаунта с самым популярным яйцом в мире

За несколько дней до этого на странице яйца появилась публикация с рекламой сервиса Hulu в связи с приближающимся "Супербоулом".

Журналисты изданий Buzzfeed News и Mashable установили, кто является автором популярного Instagram-аккаунта world_record_egg. Им оказался сотрудник маркетингового агентства the & partnership (Лондон) Крис Годфри. Именно этот человек смог сделать так, чтобы фотография куриного яйца смогла набрать больше лайков, чем фотография какой-либо знаменитости, побив рекорд модели Кайли Дженнер.

Годфри работает арт-директором в the & partnership. Он живёт в Лондоне, занимается рекламой. За свою карьеру Крис успел поработать с рядом крупных брендов. Среди них фигурируют в том числе Google и Lexus. Благодаря своему опыту маркетолог набрал более 10 миллионов подписчиков в Instagram-аккаунте world_record_egg, сделав при этом всего пять публикаций.