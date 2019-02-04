Опубликована реклама "Истории игрушек – 4"

В Сети появился рекламный ролик новой части мультфильма "История игрушек". Видео с рекламой четвёртой части популярной картины было опубликовано на официальном YouTube-канале Disney Pixar.

Из рекламного видео, которое было подготовлено специально для "Супербоула", стало известно, что в мультфильме появятся новые энергичные персонажи. Речь идёт о Даки и Банни, которые выступают в качестве призов на ярмарке. Они терроризируют старого персонажа франшизы Базза.