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Опубликовано 4 февраля 2019, 12:02

Опубликована реклама "Истории игрушек – 4"

Кадр видео&nbsp;Disney&bull;Pixar
Кадр видео Disney•Pixar

Премьера анимационной картины должна будет состояться двадцатого июня текущего года.

В Сети появился рекламный ролик новой части мультфильма "История игрушек". Видео с рекламой четвёртой части популярной картины было опубликовано на официальном YouTube-канале Disney Pixar.

Из рекламного видео, которое было подготовлено специально для "Супербоула", стало известно, что в мультфильме появятся новые энергичные персонажи. Речь идёт о Даки и Банни, которые выступают в качестве призов на ярмарке. Они терроризируют старого персонажа франшизы Базза.

Российская премьера мультфильма "История игрушек — 4" запланирована на 20 июня 2019 года.

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Сергей Сурепин
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