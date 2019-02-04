Депутат предложил магазинам бесплатно раздавать еду с истекающим сроком годности

Вострецов также призвал усилить ответственность за переклеивание ценников на товарах с подходящим к концу сроком годности.

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил торговым сетям раздавать продукты с истекающим сроком годности, сообщает агентство "Москва".

— Во всём мире просроченные продукты раздают людям просто так. Огромное количество небогатых граждан стоят в очередях за ними. Нам надо эту практику вводить и у нас, — заявил Вострецов.

По словам депутата, продукты можно раздавать нуждающимся хотя бы за сутки до истечения срока годности — их можно будет приготовить, а есть ещё два или три дня.

Вострецов отметил, что это будет полезно и самим торговым сетям, которые должны утилизировать просроченную продукцию. Депутат считает, что для магазинов такая инициатива станет серьёзной социальной рекламой.

— Надо поощрять торговые сети, чтобы они раздавали продукты и не хитрили, не переклеивали наклейки. Это сплошь и рядом, а на каждую торговую точку контролёра не поставишь, — сказал Вострецов, отметив, что такие магазины может поощрять государство.

Парламентарий также напомнил о необходимости ужесточения ответственности за мошеннические действия с ценниками на продуктах. По словам Вострецова, нужно задуматься о "жёсткой" ответственности.