"Убийца" Netflix обойдётся Disney в 500 миллионов долларов
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Сервис, который будет запущен американской компанией, получит название Disney Plus.
Компания Walt Disney планирует серьёзно заняться своим новым продуктом. Американцы инвестируют порядка 500 миллионов долларов в стриминговый сервис Disney Plus. Об этом сообщает GT.
Новый продукт Disney — своего рода конкурент Netflix. Выделенные средства будут потрачены на создание оригинального контента. Это должно будет позволить привлечь к сервису внимание пользователей, так как больше нигде продукты Disney не будут доступны.
В настоящий момент Disney тратит на производство контента больше, чем кто-либо другой в мире. В этом году фирма планирует потратить на эти задачи 23,8 миллиарда долларов. К примеру, Netflix тратит на контент около 14 миллиардов долларов.