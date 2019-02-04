"Убийца" Netflix обойдётся Disney в 500 миллионов долларов

Сервис, который будет запущен американской компанией, получит название Disney Plus.

Компания Walt Disney планирует серьёзно заняться своим новым продуктом. Американцы инвестируют порядка 500 миллионов долларов в стриминговый сервис Disney Plus. Об этом сообщает GT.

Новый продукт Disney — своего рода конкурент Netflix. Выделенные средства будут потрачены на создание оригинального контента. Это должно будет позволить привлечь к сервису внимание пользователей, так как больше нигде продукты Disney не будут доступны.