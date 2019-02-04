Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 15:04

"Убийца" Netflix обойдётся Disney в 500 миллионов долларов

Фото &copy;&nbsp;The Walt Disney Company

Фото © The Walt Disney Company

Сервис, который будет запущен американской компанией, получит название Disney Plus.

Компания Walt Disney планирует серьёзно заняться своим новым продуктом. Американцы инвестируют порядка 500 миллионов долларов в стриминговый сервис Disney Plus. Об этом сообщает GT.

Новый продукт Disney — своего рода конкурент Netflix. Выделенные средства будут потрачены на создание оригинального контента. Это должно будет позволить привлечь к сервису внимание пользователей, так как больше нигде продукты Disney не будут доступны.

В настоящий момент Disney тратит на производство контента больше, чем кто-либо другой в мире. В этом году фирма планирует потратить на эти задачи 23,8 миллиарда долларов. К примеру, Netflix тратит на контент около 14 миллиардов долларов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • netflix
  • Disney
  • Кино и сериалы
  • Культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar