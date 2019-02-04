Работа Бэнкси 15-летней давности стала экспонатом Британского музея

Речь идёт о фальшивой купюре в десять фунтов стерлингов с изображением принцессы Дианы.

Фальшивая банкнота в десять фунтов стерлингов вошла в коллекцию Британского музея в Лондоне. Купюра была нарисована популярным художником Бэнкси. Об этом сообщил Hypebeast.

На самой банкноте изображена британская принцесса Диана. Она погибла в результате ДТП в 1997 году. Свою работу Бэнкси сделал в 2004 году. Она получила название Di-face Tenner.