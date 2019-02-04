Вытирали стены полотенцами. На американском сегменте МКС "взорвался" туалет

Более 10 литров воды, вытекших из туалета в американском сегменте, экипажу МКС пришлось собирать полотенцами прямо на орбите, сообщает РИА "Новости". Утверждается, что неприятность случилась ещё в пятницу в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из неё полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами.