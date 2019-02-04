Вытирали стены полотенцами. На американском сегменте МКС "взорвался" туалет
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Какие повреждения могла получить Международная космическая станция, пока не уточняется.
Более 10 литров воды, вытекших из туалета в американском сегменте, экипажу МКС пришлось собирать полотенцами прямо на орбите, сообщает РИА "Новости". Утверждается, что неприятность случилась ещё в пятницу в модуле Tranquillity. Астронавты отсоединили магистраль подачи воды в туалет, и из неё полилась жидкость. Пока утечку останавливали, в модуль вылилось более 10 литров. Экипажу пришлось собирать воду всеми имеющимися на станции полотенцами.
Ранее сообщалось, что Российская космическая корпорация (РКК) "Энергия" получила от американского космического агентства NASA новые заказы на ремонт и обслуживание туалета на американском сегменте станции. Орбитальный комплекс по утилизации отходов NASA заказало у росийских разработчиков ещё в 2007 году. Стоимость комплекса составила $19 млн. От идеи создания собственного космического санузла NASA отказалось.