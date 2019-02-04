Xiaomi подтвердила разработку нового игрового смартфона

Официально: компания работает над вторым поколением Black Shark. Первое вышло прошлой весной.

Директор по продукту Xiaomi Вонг Тенг Томас подтвердил разработку второго поколения игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2. Об этом он сообщил на странице в Weibo.

Кодовое имя девайса — Skywalker. Характеристики устройства не сообщаются. По слухам, он получит флагманский чип последнего поколения Snapdragon 855 и не менее 8 Гб оперативной памяти. Из коробки устройство будет работать на Android Pie.