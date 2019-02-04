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Опубликовано 4 февраля 2019, 12:20

Xiaomi подтвердила разработку нового игрового смартфона

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Vincent Yu

Фото: © AP Photo/Vincent Yu

Официально: компания работает над вторым поколением Black Shark. Первое вышло прошлой весной.

Директор по продукту Xiaomi Вонг Тенг Томас подтвердил разработку второго поколения игрового смартфона Xiaomi Black Shark 2. Об этом он сообщил на странице в Weibo.

Кодовое имя девайса — Skywalker. Характеристики устройства не сообщаются. По слухам, он получит флагманский чип последнего поколения Snapdragon 855 и не менее 8 Гб оперативной памяти. Из коробки устройство будет работать на Android Pie.

Первое поколение Xiaomi Black Shark вышло весной 2018 года. Некоторое время смартфон был самым мощным на рынке с 272 тыс. баллов в бенчмарке Antutu. Он оснащён 5,99-дюймовым дисплеем, процессором Snapdragon 845 и 6 Гб оперативной памяти.

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Денис Марков
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