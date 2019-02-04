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Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 14:59

"Орудие убийства". В Госдуме предложили конфисковать авто у водителей при ДТП

Фото: &copy; РИА Новости/Евгения Новоженина

Фото: © РИА Новости/Евгения Новоженина

Депутат заявил, что автомобиль можно реализовать, направив вырученные за него деньги жертвам аварии.

Депутат Олег Нилов предложил изымать машину у водителей, попавших в ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на заявление Нилова, сделанное в ходе круглого стола об ответственности водителей за оставление места ДТП.

— Почему это орудие убийства не конфискуется сразу же, в момент нахождения и преступника, и орудия убийства? Можете себе представить, чтобы пистолет, автомат, нож после задержания преступника возвращались ему или владельцу? — заявил Нилов, назвав автомобиль орудием убийства.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по контролю и регламенту, с помощью конфискованного автомобиля можно будет возместить моральный или материальный вред жертвам. Нилов отметил, что машину можно продать, а вырученные деньги направить на компенсацию пострадавшим и родственникам жертв.

Нилов также призвал лишать прав на 20 лет пьяных водителей, которые скрылись с места аварии.

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Эмила Сидорова
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