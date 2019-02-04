В ГД призвали лишать прав на 20 лет пьяных водителей, скрывшихся с места аварии
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Олег Нилов также заявил о намерении подготовить предложения по повышению уголовной ответственности для автомобилистов, скрывшихся с места ДТП.
В Госдуме предложили лишать прав на 20 лет пьяных водителей, скрывшихся с места аварии. С инициативой выступил замглавы Комитета по контролю и регламенту Олег Нилов в ходе круглого стола "Что ждёт водителя за оставление места ДТП?".
— Я буду вносить предложение ограничивать возможность повторного получения прав такими мажорами-шумахерами до 20 лет, — сказал он.
Кроме того, Нилов заявил о намерении подготовить предложения по повышению уголовной ответственности для тех, кто скрылся с места ДТП.