В ГД призвали лишать прав на 20 лет пьяных водителей, скрывшихся с места аварии

Олег Нилов также заявил о намерении подготовить предложения по повышению уголовной ответственности для автомобилистов, скрывшихся с места ДТП.

В Госдуме предложили лишать прав на 20 лет пьяных водителей, скрывшихся с места аварии. С инициативой выступил замглавы Комитета по контролю и регламенту Олег Нилов в ходе круглого стола "Что ждёт водителя за оставление места ДТП?".

— Я буду вносить предложение ограничивать возможность повторного получения прав такими мажорами-шумахерами до 20 лет, — сказал он.