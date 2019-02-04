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Опубликовано 4 февраля 2019, 14:51

В ГД призвали лишать прав на 20 лет пьяных водителей, скрывшихся с места аварии

Фото: &copy;Агентство городских новостей &laquo;Москва&raquo;

Фото: ©Агентство городских новостей «Москва»

Олег Нилов также заявил о намерении подготовить предложения по повышению уголовной ответственности для автомобилистов, скрывшихся с места ДТП.

В Госдуме предложили лишать прав на 20 лет пьяных водителей, скрывшихся с места аварии. С инициативой выступил замглавы Комитета по контролю и регламенту Олег Нилов в ходе круглого стола "Что ждёт водителя за оставление места ДТП?".

— Я буду вносить предложение ограничивать возможность повторного получения прав такими мажорами-шумахерами до 20 лет, — сказал он.

Кроме того, Нилов заявил о намерении подготовить предложения по повышению уголовной ответственности для тех, кто скрылся с места ДТП.

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Майя Селезнёва
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