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Опубликовано 4 февраля 2019, 14:44

Концерт на "Супербоул" разозлил зрителей. У видео почти 100 тысяч дизлайков

&nbsp;Фото: &copy;&nbsp;youtube/NFL

 Фото: © youtube/NFL

Пользователи в Сети называют выступления Maroon 5, Трэвиса Скотта и Big Boi одними из самых слабых за последние годы.

Этой ночью в США прошла финальная игра Национальной футбольной лиги. Это главное спортивное событие в американской жизни, которое называется "Супербоул". В перерыве между игрой проходило выступление Maroon 5, Трэвиса Скотта и Big Boi. И, судя по реакциям в социальных сетях, концерт мало кому понравился — его называют чуть ли не самым слабым выступлением в рамках турнира за последние годы.

На момент написания новости видео с концертом, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале NFL, набрало 514 тысяч просмотров. Что же касается оценок, то среди них 11 тысяч лайков и 93 тысячи дизлайков.

Больше всего в комментариях критикуют музыкальный коллектив Maroon 5, а также его лидера Адама Левина. По мнению пользователей, певец и его группа не подготовили уникальное шоу, как это делали в предыдущие годы другие музыканты.

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Сергей Сурепин
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