Британка вытащила из ледяного озера тонущего пса. И стала героем Интернета
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Очевидцы рассказали, что озеро в настоящий момент покрылось небольшой коркой льда.
Жительница Британии решилась на храбрый поступок. Она бросилась в замёрзшее озеро Халл. Всё ради того, чтобы спасти тонущего бульдога. Дело в том, что собака сбежала от пенсионера, который остался на берегу. Об этом пишет Hull Daily Mail.
Очевидцы рассказали, что озеро покрылось коркой льда. Таким образом, женщине пришлось разбить обледеневшую поверхность, а после плыть по холодной воде, чтобы добраться до животного, которое тонуло.
Бульдог был в двадцати метрах от берега. Он не мог вернуться обратно — собака боялась снова заходить в холодную воду. Очевидцы говорят, что женщина сама начала в какой-то момент тонуть, однако ей удалось оперативно добраться до животного и вернуться.
Само собой, очевидцы помогли женщине выбраться из воды, когда она доставила собаку на берег. Британку тут же укутали в тёплую одежду. Свидетели храброго поступка женщины заявили, что вода была очень холодной, поэтому героиня могла с лёгкостью заболеть.