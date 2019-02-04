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Опубликовано 4 февраля 2019, 14:33

Британка вытащила из ледяного озера тонущего пса. И стала героем Интернета

Фото &copy; Соцсети

Фото © Соцсети

Очевидцы рассказали, что озеро в настоящий момент покрылось небольшой коркой льда.

Жительница Британии решилась на храбрый поступок. Она бросилась в замёрзшее озеро Халл. Всё ради того, чтобы спасти тонущего бульдога. Дело в том, что собака сбежала от пенсионера, который остался на берегу. Об этом пишет Hull Daily Mail.

Очевидцы рассказали, что озеро покрылось коркой льда. Таким образом, женщине пришлось разбить обледеневшую поверхность, а после плыть по холодной воде, чтобы добраться до животного, которое тонуло.

Бульдог был в двадцати метрах от берега. Он не мог вернуться обратно — собака боялась снова заходить в холодную воду. Очевидцы говорят, что женщина сама начала в какой-то момент тонуть, однако ей удалось оперативно добраться до животного и вернуться.

Само собой, очевидцы помогли женщине выбраться из воды, когда она доставила собаку на берег. Британку тут же укутали в тёплую одежду. Свидетели храброго поступка женщины заявили, что вода была очень холодной, поэтому героиня могла с лёгкостью заболеть.

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Сергей Сурепин
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