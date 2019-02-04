Популярный диджей Marshmello устроил первый виртуальный концерт в игре Fortnite

Задумка музыканта стала настолько популярной, что видео с его выступлением уже посмотрели 11 миллионов раз.

Знаменитости продолжают хайпить на теме Fortnite. На этот раз в игре провели полноценный концерт. Этим занялся диджей Marshmello совместно со студией Epic Games, которая является создателем многопользовательского шутера.

Это был первый в истории Fortnite виртуальный концерт. По словам организатора премии The Game Awards Джеффа Кейли, выступление посмотрели более десяти миллионов игроков в самой игре, а также миллионы зрителей онлайн-трансляции.

Само выступление длилось десять минут. Диджей сыграл композиции Alone, Gassed Up, Colors и Everyday. Разработчики в свою очередь специально для этого мероприятия добавили скины и эмоции в игру.