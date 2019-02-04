Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 14:23

Популярный диджей Marshmello устроил первый виртуальный концерт в игре Fortnite

Кадр видео&nbsp;Marshmello
Кадр видео Marshmello

Задумка музыканта стала настолько популярной, что видео с его выступлением уже посмотрели 11 миллионов раз.

Знаменитости продолжают хайпить на теме Fortnite. На этот раз в игре провели полноценный концерт. Этим занялся диджей Marshmello совместно со студией Epic Games, которая является создателем многопользовательского шутера.

Это был первый в истории Fortnite виртуальный концерт. По словам организатора премии The Game Awards Джеффа Кейли, выступление посмотрели более десяти миллионов игроков в самой игре, а также миллионы зрителей онлайн-трансляции.

Само выступление длилось десять минут. Диджей сыграл композиции Alone, Gassed Up, Colors и Everyday. Разработчики в свою очередь специально для этого мероприятия добавили скины и эмоции в игру.

Запись с концерта, которая была опубликована на YouTube-канале диджея, посмотрели уже более одиннадцати миллионов раз. Ролик получил почти 900 тысяч лайков.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Youtube
  • Игры
  • геймеры
  • epicgames
  • fortnite
  • Музыка
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar