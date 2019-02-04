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Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 13:25

Оно вылупилось. Известно, что находится внутри самого популярного яйца в мире

Фото &copy; Instagram/world_record_egg

Фото © Instagram/world_record_egg

До этого мы писали, что за созданием Instagram-аккаунта стоит британский маркетолог.

4 февраля произошло то, чего все ждали на протяжении последнего месяца. Instagram-аккаунт world_record_egg опубликовал видео, в котором треснуло куриное яйцо. За этой драмой наблюдало более десяти миллионов человек (все они — подписчики этого аккаунта).

В опубликованном видео яйцо здоровается со своими поклонниками, а также рассказывает, что недавно оно начало лопаться. Также яйцо заявило, что ощущает давление (в том числе от того количества внимания, которое обрушилось на него через социальные сети).

В конце видео идёт реклама сайта talkingegg.info. На нём можно найти перечень сайтов-организаций, которые помогают бороться людям с ментальными расстройствами и другими психологическими проблемами.

Напомним, ранее стало известно, что автором этого аккаунта является британский маркетолог Крис Годфри. Само же яйцо набрало больше лайков, чем фото какой-либо звезды, тем самым побив рекорд модели Кайли Дженнер.

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Сергей Сурепин
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