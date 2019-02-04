Оно вылупилось. Известно, что находится внутри самого популярного яйца в мире

До этого мы писали, что за созданием Instagram-аккаунта стоит британский маркетолог.

4 февраля произошло то, чего все ждали на протяжении последнего месяца. Instagram-аккаунт world_record_egg опубликовал видео, в котором треснуло куриное яйцо. За этой драмой наблюдало более десяти миллионов человек (все они — подписчики этого аккаунта).

В опубликованном видео яйцо здоровается со своими поклонниками, а также рассказывает, что недавно оно начало лопаться. Также яйцо заявило, что ощущает давление (в том числе от того количества внимания, которое обрушилось на него через социальные сети).

В конце видео идёт реклама сайта talkingegg.info. На нём можно найти перечень сайтов-организаций, которые помогают бороться людям с ментальными расстройствами и другими психологическими проблемами.