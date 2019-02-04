В Роспотребнадзоре сообщили, что среди детей эпидемический порог в регионе превышен почти на четверть.

Власти Саратова приняли решение приостановить работу всех школ города из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в мэрии города.

Карантин будет действовать с 5 по 11 февраля включительно. Он коснётся всех классов. Закрыты будут и учреждения дополнительного образования.

В регионе на 11% превышен эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ. Среди детей от 7 до 14 лет — почти на 24%.