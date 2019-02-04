"Дэдпул-2" стал самым кассовым фильмом вселенной "Людей Икс"

Побить рекорд предшественника удалось благодаря релизу специальной версии фильма с "детским" рейтингом.

Почти спустя десять месяцев после премьеры общие сборы фильма "Дэдпул-2" превысили 784 миллиона долларов. Это позволило фильму Дэвида Литча стать самым кассовым из всех, которые были сняты по вселенной "Людей Икс". Об этом сообщает THR.

Предыдущий рекорд принадлежал первой части "Дэдпула". В своё время оригинал собрал 783 миллиона долларов по всему миру. Таким образом, фильм стал самым кассовым с рейтингом для взрослых, если не учитывать инфляцию.