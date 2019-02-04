"Человек-паук: Через вселенные" стал самым кассовым мультфильмом Sony в США

Американские зрители принесли создателям анимационной картины 175 миллионов долларов.

Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" вышел в кинотеатрах по всему миру в середине декабря 2018 года. Этого времени хватило для того, чтобы он стал самым кассовым мультипликационным фильмом студии Sony в США. Об этом сообщает CBR.

В домашнем прокате фильм собрал 175 миллионов долларов. Ему удалось обогнать работу "Монстров на каникулах — 2", этот мультфильм в своё время собрал 169 миллионов долларов.