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Опубликовано 4 февраля 2019, 15:45

"Человек-паук: Через вселенные" стал самым кассовым мультфильмом Sony в США

Кадр мультфильма ""Человек-паук: Через вселенные"/ &copy; Кинопоиск

Кадр мультфильма ""Человек-паук: Через вселенные"/ © Кинопоиск

Американские зрители принесли создателям анимационной картины 175 миллионов долларов.

Мультфильм "Человек-паук: Через вселенные" вышел в кинотеатрах по всему миру в середине декабря 2018 года. Этого времени хватило для того, чтобы он стал самым кассовым мультипликационным фильмом студии Sony в США. Об этом сообщает CBR.

В домашнем прокате фильм собрал 175 миллионов долларов. Ему удалось обогнать работу "Монстров на каникулах — 2", этот мультфильм в своё время собрал 169 миллионов долларов.

Если же говорить про общие кассовые сборы, то работа собрала 347 миллионов долларов. В настоящий момент "Человек-паук: Через вселенные" находится на седьмой строчке самых кассовых анимационных фильмов Sony. Лучше показатели только у трилогии "Монстры на каникулах", двух частей "Смурфиков" и картины "Кролик Питер".

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Сергей Сурепин
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