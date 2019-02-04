Трансляции игры Fortnite в 2018 году смотрели чаще всего

Всего пользователи сервиса для трансляций потратили на просмотр видео 9,36 миллиарда часов.

В 2018 году зрители сервиса Twitch в 2018 году посмотрели 9,36 миллиарда часов контента. Эта цифра выросла на 25 процентов по сравнению с 2017 годом. Об этом сообщило издание VentureBeat со ссылкой на отчёт StreamElements.

Для сравнения, пользователи YouTube Gaming потратили 2,3 миллиарда часов на просмотр прямых трансляций. Это четверть от показателей Twitch. Однако по сравнению с 2017 годом сервис YouTube Gaming по количеству часов просмотра стал лучше на 104 процента.

Что же касается Microsoft с её платформой Mixer, то на ней в прошлом году зрители посмотрели 167,96 миллиона часов контента. Это на 179 процентов больше, чем в 2017 году.