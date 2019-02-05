Силовикам могут дать право сбивать дроны

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн предлагает законодательно разрешить полиции, Росгвардии, ФСБ и Минобороны устанавливать запрет полётов беспилотников на отдельных территориях — к примеру, в местах проведения концертов, футбольных матчей, в аэропортах или над Красной площадью. А если такой летательный аппарат появится в запретной зоне, то сбивать его. Однако, как отмечают в Госдуме, законопроектом не вводится никаких новых ограничений и запретов: в соответствии с Воздушным кодексом РФ любые беспилотники весом от 250 граммов подлежат учёту, а о планируемом полёте необходимо уведомлять власти. То есть человек, который просто купил и решил запустить дрон на улице без получения разрешения, уже нарушает закон и может быть оштрафован. При этом в Москве в пределах МКАД с 2016 года использование беспилотников без разрешения полностью запрещено ещё и приказом Министерства транспорта.

Инициатором документа стала группа депутатов-единороссов в составе Александра Хинштейна, бывших зампреда СК РФ Василия Пискарёва и директора ФСБ РФ Николая Ковалёва.

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При нарушении правила полётов дронов силовики смогут их уничтожать, повреждать, подавлять сигналы дистанционного управления и изымать эти устройства.

Законопроектом вносятся соответствующие изменения в законы о полиции, о войсках Национальной гвардии РФ, о ФСБ и о государственной охране. Сейчас, если, например, силовики уничтожают, повреждают дроны, владельцы беспилотников предъявляют затем требования о возмещении причинённого им ущерба. А после принятия данного законопроекта владельцы дронов-нарушителей будут лишены права на компенсацию, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По данным авторов законопроекта, число владельцев дронов в России стремительно растёт. Так, за 9 месяцев 2017 года было приобретено более 57 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БЛА). А по прогнозам специалистов Минтранса, к 2035 году в воздушном пространстве РФ постоянно будут находиться 100 тысяч беспилотных летательных аппаратов.

При этом же растёт число жалоб на "некорректное" использование дронов. Так, из-за полёта дрона на малой высоте 6 июля 2016 года в музее-заповеднике "Куликово поле" в Тульской области едва не пострадала детская экскурсионная группа. Владелец БЛА был задержан охраной музея-заповедника в одном километре от места экскурсии.

А 14 марта 2017 года на предельно низкой высоте — 500 метров — был зафиксирован несанкционированный полёт дрона над территорией Пермского порохового завода. В Хабаровске беспилотник мешал демонстрационному полёту самолётов Минобороны РФ в День Победы — 9 мая 2017 года. Были зафиксированы несанкционированные полёты дронов в аэропорту Шереметьево 8 марта, 3 ноября 2016 года и 19 мая 2017 года, которые могли привести к авиационным происшествиям. — Полёты дронов были произведены в том числе с пересечением двух взлётно-посадочных полос, с последующим облётом производственных зданий аэропорта и над местом стоянки самолётов, — отмечают в Минтрансе РФ.