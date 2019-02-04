Канье Уэста сравнили с заложником. Всё из-за Ким Кардашьян и её семьи — видео
Фото: © Photo by Evan Agostini/Invision/AP
Популярный американский рэпер и дизайнер очень смущается во время съёмок шоу "Семейство Кардашьян".
Пользователи форума Reddit начали активно обсуждать реакцию популярного американского рэпера и дизайнера Канье Уэста на съёмочный процесс телевизионного шоу "Семейство Кардашьян". В небольшой нарезке, которая появилась на YouTube-канале Noodle, можно увидеть нарезку из шоу супруги рэпера, в котором он, по всей видимости, не особо рад, что был втянут во всю эту историю.
Девушки в комментариях пишут, что понимают рэпера. Многие пишут, что он напоминает их мужчин, которые тоже смущаются, когда им приходится находиться в обществе подруг. Некоторые отметили, что и сами себя чувствовали неловко, как Канье.
Само собой, были и те, кого насторожило поведение рэпера. В частности, один из пользователей написал, что Канье похож на заложника. Некоторые считают, что он с помощью моргания передаёт сообщение азбукой Морзе, говоря о том, что его держат в заложниках.