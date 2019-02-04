Переволновались. В Екатеринбурге ребёнка пытались записать в первый класс 57 раз

Отмечается, что в первую ночь основного периода кампании было получено 23 тысячи заявлений, из них 11 тысяч оказались дублями.

В Екатеринбурге родные будущего первоклассника подали 57 заявлений на зачисление ребёнка в учебное заведение. Об этом рассказал руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО "Ростелеком" Сергей Фёдоров, сообщается на официальном портале города.

— Родители, волнуясь, создавали на одного и того же ребенка по несколько заявлений. В одном случае на ребёнка было подано 57 заявлений, — сообщил Фёдоров.

По его словам, подобные действия со стороны родных будущих первоклашек создают проблемы для обработки и отправки заявлений в ведомственную систему. Кроме того, они излишне нагружают портал "Госуслуги".

Основной период кампании по приёму детей в первые классы в Екатеринбурге стартовал в полночь 1 февраля. В первую ночь было подано 23 тысячи заявлений. Из них было зарегистрировано 11 тысяч дублей.

Отмечается, что мест в учебных заведениях хватит всем — в этом году в городе ожидают принять в школы порядка 19 500 первоклашек. В первый период приёмной кампании — для льготных категорий граждан — в школы было зачислено 912 детей.