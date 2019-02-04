Популярный рэпер Soulja Boy связал женщину в гараже и оставил на шесть часов

Ситуация зашла так далеко в связи с тем, что у девушки случился конфликт с рэпером и его коллегой.

Популярный американский рэпер ДеАндре Уэй (он же Soulja Boy) стал героем скандала. В настоящий момент его подозревают в похищении человека. Об этом сообщил TMZ.

Стало известно, что 1 февраля в дом рэпера в городе Агура-Хиллз приехала его подруга Кайла. Она повздорила с артистом и его ассистентом. Девушка заявила, что после ссоры рэпер избил её, отвёл в гараж и привязал к стулу. Для связывания он использовал электрический удлинитель.

Жертву удалось освободить спустя шесть часов. После инцидента девушка сообщила о произошедшем полиции, а также обратилась за медицинской помощью. Кайла заявила, что она получила перелом трёх рёбер и сотрясение мозга.