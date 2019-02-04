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Регион
Опубликовано 4 февраля 2019, 16:41

Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о советском генерале

Фото: &copy; L!FE/Эмин Калантаров

Фото: © L!FE/Эмин Калантаров

Популярный российский кинорежиссёр считает, что подобные шутки являются недопустимыми.

Режиссёр и продюсер Никита Михалков во время эфира своей авторской программы "Бесогон" (идёт на каналах "Россия 24" и "Спас") назвал участниц передачи Comedy Woman овцами. Причина — шутка о советском генерале Дмитрии Карбышеве, который погиб в концлагере после пыток. Выпуск шоу опубликован на YouTube-канале "Никита Бесогон".

— Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так. Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе? — заявил Михалков.

Режиссёр привёл зрителям фрагмент комедийного шоу от 2013 года. В нём героиня Екатерины Варнавы говорит о том, что у неё по спине пробежал холодок. Героиня Наталии Медведевой заключила, что "это замерзший дух генерала Карбышева, он подошёл к тебе сзади и приобнял".

Михалков назвал такие шутки недопустимыми. Он привёл поведение умирающего Карбышева в качестве примера непоказной стойкости, которой, по мнению Михалкова, недостаёт перечисленным им людям.

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Сергей Сурепин
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