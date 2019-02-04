Михалков назвал овцами участниц Comedy Woman за шутку о советском генерале

Популярный российский кинорежиссёр считает, что подобные шутки являются недопустимыми.

Режиссёр и продюсер Никита Михалков во время эфира своей авторской программы "Бесогон" (идёт на каналах "Россия 24" и "Спас") назвал участниц передачи Comedy Woman овцами. Причина — шутка о советском генерале Дмитрии Карбышеве, который погиб в концлагере после пыток. Выпуск шоу опубликован на YouTube-канале "Никита Бесогон".

— Ну а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так. Они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое, на сорокаградусном морозе стоять обливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе? — заявил Михалков.

Режиссёр привёл зрителям фрагмент комедийного шоу от 2013 года. В нём героиня Екатерины Варнавы говорит о том, что у неё по спине пробежал холодок. Героиня Наталии Медведевой заключила, что "это замерзший дух генерала Карбышева, он подошёл к тебе сзади и приобнял".