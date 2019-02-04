Госдума направит в Вену делегацию на сессию ПА ОБСЕ

Отмечается, что в её рамках могут быть затронуты вопросы европейской безопасности из-за приостановки действия Договора о РСМД.

Государственная дума направит делегацию на сессию ПА ОБСЕ, которая пройдёт в австрийской столице в конце февраля. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу Комитета ГД по международным делам Леонида Слуцкого.

— Совет Думы утвердил состав делегации на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая пройдёт в Вене с 20 по 23 февраля, — заявил Слуцкий.

Политик добавил, что возглавлять делегацию традиционно будет вице-спикер ГД Пётр Толстой. Слуцкий рассказал, что российские парламентарии намерены обсудить со своими иностранными коллегами текущую повестку, в том числе вопросы работы смешанной мониторинговой миссии ОБСЕ на юго-востоке Украины.

Глава Комитета Госдумы по международным делам напомнил, что ПА ОБСЕ является панатлантической структурой, и не исключил возможности обсуждения вопросов европейской безопасности из-за приостановки действия Договора о РСМД.