Вызывайте полицию моды. Резиновый тапок Crocs превратили в сумку

Приобрести необычную вещь — сумку-тапочек — можно будет за триста американских долларов.

Команда Pizzaslime создала необычную вещь. Ребята решили превратить резиновый тапок фирмы Crocs в сумку. Об этом сообщило издание Dazed.

Ещё несколько лет назад Crocs пользовались дикой популярностью. Резиновую обувь носили все кому не лень. Однако время идёт и что-то нужно менять, поэтому в Pizzaslime решили предложить носить тапок в качестве сумки.