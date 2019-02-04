Вызывайте полицию моды. Резиновый тапок Crocs превратили в сумку
Фото: © twitter.com/Dazed
Приобрести необычную вещь — сумку-тапочек — можно будет за триста американских долларов.
Команда Pizzaslime создала необычную вещь. Ребята решили превратить резиновый тапок фирмы Crocs в сумку. Об этом сообщило издание Dazed.
Ещё несколько лет назад Crocs пользовались дикой популярностью. Резиновую обувь носили все кому не лень. Однако время идёт и что-то нужно менять, поэтому в Pizzaslime решили предложить носить тапок в качестве сумки.
Всего будет выпущено 50 штук. Приобщиться к моде, купив новую вещь, можно будет за триста долларов. Также к сумке-кроксу на сайте Pizzaslime можно купить бейсболку с надписью Loser (неудачник) за 30 долларов, а также толстовку с молодым Джеффом Безосом (глава Amazon) за 70 долларов.