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Опубликовано 4 февраля 2019, 17:54

Вызывайте полицию моды. Резиновый тапок Crocs превратили в сумку

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/Dazed

Фото: © twitter.com/Dazed

Приобрести необычную вещь — сумку-тапочек — можно будет за триста американских долларов.

Команда Pizzaslime создала необычную вещь. Ребята решили превратить резиновый тапок фирмы Crocs в сумку. Об этом сообщило издание Dazed.

Ещё несколько лет назад Crocs пользовались дикой популярностью. Резиновую обувь носили все кому не лень. Однако время идёт и что-то нужно менять, поэтому в Pizzaslime решили предложить носить тапок в качестве сумки.

Всего будет выпущено 50 штук. Приобщиться к моде, купив новую вещь, можно будет за триста долларов. Также к сумке-кроксу на сайте Pizzaslime можно купить бейсболку с надписью Loser (неудачник) за 30 долларов, а также толстовку с молодым Джеффом Безосом (глава Amazon) за 70 долларов.

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Сергей Сурепин
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